Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) погодився урізати свій гонорар на користь Теофімо Лопеса( 15-0, 12 КО), щоб їхній бій відбувся

Про це повідомляє портал Boxingnews24.

Відомо, що Ломаченко за бій з Лопесом замість 3,5 мільйона доларів отримає 2,7. Гонорар американця після рішення Василя складе 2 мільйони доларів в американській валюті.

"Ломаченко добровільно скорочує свій гонорар, щоб завершити переговори", - заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

Нагадаємо, що батько і тренер Теофімо Лопеса хоче, щоб у його сина був більший гонорар, ніж у Василя Ломаченка.

Сторони ведуть переговори про проведення поєдинку 3 жовтня, але представників американського боксера не влаштовує сума гонорару за бій.

"Якби бій можна було провести з платою за перегляд, всі б виграли. Не думаю, що квитки - це той фактор, який забирає у нас 2 мільйони доларів. Під час переговорів у коронавірусу нам пропонували 3 мільйони, а тепер хочуть дати нам тільки 1. Ми втрачаємо 2 мільйони, але мій син сказав, що бій відбудеться.

Він боксер на 2 мільйони, а Top Rank хоче дати йому 3,2-3,4. А нам на 2 мільйони менше. Думаю, вони повинні домовитися, щоб Ломаченко віддав нам трохи своїх грошей, щоб бій відбувся", - сказав Теофімо Лопес-старший в коментарі FDB.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".