Вот это да!

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) согласился урезать свой гонорар в пользу Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), чтобы их бой состоялся

Об этом сообщает портал Boxingnews24.

Известно, что Ломаченко за бой с Лопесом вместо 3,5 миллиона долларов получит 2,7. Гонорар американца после решения Василия составит 2 миллиона долларов в американской валюте.

"Ломаченко добровольно сокращает свой гонорар, чтобы завершить переговоры", - заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Напомним, что отец и тренер Теофимо Лопеса хочет, чтобы у его сына был больший гонорар, чем у Василия Ломаченко.

Стороны ведут переговоры о проведении поединка 3 октября, но представителей американского боксера не устраивает сумма гонорара за бой.

"Если бы бой можно было провести с платой за просмотр, все бы выиграли. Не думаю, что билеты - это тот фактор, который отнимает у нас 2 миллиона долларов. Во время переговоров в коронавируса нам предлагали 3 миллиона, а теперь хотят дать нам только 1. Мы теряем 2 миллиона, но мой сын сказал, что бой состоится.

Он боксер на 2 миллиона, а Top Rank хочет дать ему 3,2-3,4. А нам на 2 миллиона меньше. Думаю, они должны договориться, чтобы Ломаченко отдал нам немного своих денег, чтобы бой состоялся", - сказал Теофимо Лопес-старший в комментарии FDB.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".