Український боксер Василь Ломаченко несподівано висловився про підписання контракту на бій з Теофімо Лопесом

Про це розповів журналіст ESPN Марк Крігель, передає Xsport.

Ломаченко настільки зрадів підписанню контракту з Лопесом, що вирішив присвятити вільний час риболовлі.

"Ломаченко був дуже радий, що він отримав цей бій. Він сказав Егісу Клімасу: "Добре, тепер я можу піти на риболовлю", – сказав журналіст.

Раніше ми писали, що 8 років тому Ломаченко став дворазовим олімпійським чемпіоном

На шляху до другого олімпійського золота Василь Ломаченко в Лондоні виграв чотири бої.

Майбутнього чемпіона світу в професіоналах не змогли зупинити Веллінгтон Аріас (15-3), Фелікс Вердехо (14-9), Ясніель Толедо (14-11) і Хан Сунчхоль, якого Ломаченко у фіналі розгромив з рахунком 19-9.

Після Другої перемоги на Олімпійських іграх Ломаченко провів сезон у напівпрофесійній лізі WSB, а потім у 2014 році підписав контракт з Top Rank і почав виступати на професійному рингу.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".