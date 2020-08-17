Украинский боксер Василий Ломаченко неожиданно высказался о подписании контракта на бой с Теофимо Лопесом

Об этом рассказал журналист ESPN Марк Кригель, передает Xsport.

Ломаченко настолько обрадовался подписанию контракта с Лопесом, что решил посвятить свободное время рыбалке.

"Ломаченко был очень рад, что он получил этот бой. Он сказал Эгису Климасу: "Хорошо, теперь я могу пойти на рыбалку", – сказал журналист.

Ранее мы писали, что 8 лет назад Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом

На пути ко второму олимпийскому золоту Василий Ломаченко в Лондоне выиграл четыре боя.

Будущего чемпиона мира в профессионалах не смогли остановить Веллингтон Ариас (15-3), Феликс Вердехо (14-9), Ясниэль Толедо (14-11) и Хан Сунчхоль, которого Ломаченко в финале разгромил со счетом 19-9.

После второй победы на Олимпийских играх Ломаченко провел сезон в полупрофессиональной лиге WSB, а затем в 2014 году подписал контракт с Top Rank и начал выступать на профессиональном ринге.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".