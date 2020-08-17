Боксер Роландо Ромеро вважає, що Теофімо Лопес відправить Василя Ломаченка в нокаут

На думку Ромеро, Лопес покладе на ринг Ломаченка приблизно в 5-6 раунді, повідомляє Boxingscene.

Також він вважає, що Теофімо нокаутує українця правою рукою, якою Лінарес відправив українців на ринг. Лопес дуже швидкий і точний боксер.

Лопес багато працював, щоб отримати високий результат. Якщо Теофімо святкуватиме успіх у цьому поєдинку, він забере пояси у Ломаченка і стане зіркою боксу.

Раніше ми писали, що 8 років тому Ломаченко став дворазовим олімпійським чемпіоном

На шляху до другого олімпійського золота Василь Ломаченко в Лондоні виграв чотири бої.

Майбутнього чемпіона світу в професіоналах не змогли зупинити Веллінгтон Аріас (15-3), Фелікс Вердехо (14-9), Ясніель Толедо (14-11) і Хан Сунчхоль, якого Ломаченко у фіналі розгромив з рахунком 19-9.

Після Другої перемоги на Олімпійських іграх Ломаченко провів сезон у напівпрофесійній лізі WSB, а потім у 2014 році підписав контракт з Top Rank і почав виступати на професійному рингу.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".