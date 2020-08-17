Боксер Роландо Ромеро считает, что Теофимо Лопес отправит Василия Ломаченко в нокаут

По мнению Ромеро, Лопес положит на ринг Ломаченко примерно в 5-6 раунде, сообщает Boxingscene.

Также он считает, что Теофимо нокаутирует украинца правой рукой, которой Линарес отправил украинском на ринг. Лопес очень быстрый и точный боксер.

Лопес много работал, чтобы получить высокий результат. Если Теофимо будет праздновать успех в этом поединке, он заберет пояса у Ломаченко и станет звездой бокса.

Ранее мы писали, что 8 лет назад Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом

На пути ко второму олимпийскому золоту Василий Ломаченко в Лондоне выиграл четыре боя.

Будущего чемпиона мира в профессионалах не смогли остановить Веллингтон Ариас (15-3), Феликс Вердехо (14-9), Ясниэль Толедо (14-11) и Хан Сунчхоль, которого Ломаченко в финале разгромил со счетом 19-9.

После второй победы на Олимпийских играх Ломаченко провел сезон в полупрофессиональной лиге WSB, а затем в 2014 году подписал контракт с Top Rank и начал выступать на профессиональном ринге.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".