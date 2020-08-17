Боксер Роландо Ромеро считает, что Теофимо Лопес отправит Василия Ломаченко в нокаут
По мнению Ромеро, Лопес положит на ринг Ломаченко примерно в 5-6 раунде, сообщает Boxingscene.
Также он считает, что Теофимо нокаутирует украинца правой рукой, которой Линарес отправил украинском на ринг. Лопес очень быстрый и точный боксер.
Лопес много работал, чтобы получить высокий результат. Если Теофимо будет праздновать успех в этом поединке, он заберет пояса у Ломаченко и станет звездой бокса.
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Ранее мы писали, что 8 лет назад Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом
На пути ко второму олимпийскому золоту Василий Ломаченко в Лондоне выиграл четыре боя.
Будущего чемпиона мира в профессионалах не смогли остановить Веллингтон Ариас (15-3), Феликс Вердехо (14-9), Ясниэль Толедо (14-11) и Хан Сунчхоль, которого Ломаченко в финале разгромил со счетом 19-9.
После второй победы на Олимпийских играх Ломаченко провел сезон в полупрофессиональной лиге WSB, а затем в 2014 году подписал контракт с Top Rank и начал выступать на профессиональном ринге.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".