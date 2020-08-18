Український боксер Василь Ломаченко та український боєць Олександр Усик вирішили порибалити

На сторінці lomus_official з'явилося фото боксерів.

"Дух змагання у всьому. Хто зловить менше риби-пливе на берег «своїм ходом», — підписано фото.

"Красені, брати", " Ну Саня і Вася в цих окулярах просто бомба. У Васі сильне фото в таких окулярах і чорній футболці", " Взуйте Саню. На риболовлі можна наступити на все що завгодно від гачка до якоря, до невідомо чого. По собі знаю", "хлопці як вийдете на пенсію , в рибальський спорт , теж адреналін", "Олександр походу сумку вже зібрав", "Хто програв пливе в рукавичках 12 унц", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

До слова, Олександр Усик (17-0, 13 КО) і Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) продовжують готуватися до поєдинків.

Спортсмени не тільки тренуються в залі, але і грають в теніс.

В Інстаграмі з'явилося відео гри спортсменів.

Крім того, відомі українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко провели спільне тренування в Одесі.

Спортсмени вранці прокотилися на каяках.

Усик виклав опублікував фото в соцмережі Instagram.

"Ранкове тренування", - підписав боксер фото.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав, як буде "знищувати" Лопеса, відео.

Також Politeka писала, що Усик на пляжі звернувся до Чісори ламаною англійською, відео.

Нагадаємо, раніше Ломаченко показали нестандартну підготовку до поєдинків, відео.