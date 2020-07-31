Украинский боксер Василий Ломаченко активно готовится к поединку с Теофимо Лопесом

Ломаченко на своей страничке в Instagram опубликовал видео тренировок в своей гостинице в Затоке, где есть спортзал.

Украинец показал, как тренируется под руководством отца.

"Шо там по Лопесу? Эта собака уже достала базарить", "Лома с лева в теннисе пробивает. Красава", "Ломаченко лучший", "Харош", "Лучший ", - пишут пользователи сети в комментариях.

Кроме того, мы писали, что Александр Усик (17-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжают готовиться к поединкам

Спортсмены не только тренируются в зале, но и играют в теннис.

В Инстаграме появилось видео игры спортсменов.

Кроме того, известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместную тренировку в Одессе.

Спортсмены утром прокатились на каяках.

Усик выложил опубликовал фото в соцсети Instagram.

"Утреняя тренировка", - подписал боксер фото.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".