Вот это да!

Украинский боксер Василий Ломаченко и украинский боец Александр Усик решили порыбачить

На страничке lomus_official появилось фото боксеров.

«Дух соревнования во всем. Кто поймает меньше рыбы — плывет на берег «своим ходом», — подписано фото.

"Красавцы, братья", "Ну Саня И Вася в этих очках просто бомба. У васи сильное фото в таких очках и чёрной футболке", "Обуйте Саню. На рыбалке можно наступить на все что угодно от крючка до якоря, до неизвестно чего. По себе знаю", "Парни как выйдете на пенсию , в рыболовный спорт , тоже адреналин", "Александр походу сумку уже собрал", "Кто проиграл плывет в перчатках 12 унц", - пишут пользователи сети в комментариях.

К слову, Александр Усик (17-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжают готовиться к поединкам.

Спортсмены не только тренируются в зале, но и играют в теннис.

В Инстаграме появилось видео игры спортсменов.

Кроме того, известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместную тренировку в Одессе.

Спортсмены утром прокатились на каяках.

Усик выложил опубликовал фото в соцсети Instagram.

"Утреняя тренировка", - подписал боксер фото.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал, как будет "уничтожать" Лопеса, видео.

Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.

Напомним, ранее Ломаченко показали нестандартную подготовку к поединкам, видео.