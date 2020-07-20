Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) обратился к ближайшему сопернику Дереку Чисоре (32-9, 23 КО)

Как сообщает Politeka.net, при этом украинец в тот момент совершал пробежку вдоль берега.

Сейчас Усик проводит время в Затоке, где недавно Ломаченко открыл свою гостиницу на берегу Черного моря. Во время пробежки по берегу моря в компании с сыном Кириллом крымчанин нашел возможность потроллить своего будущего оппонента.

Отметим, что Александр попробовал говорить с британцем на английском.

«Дерек, я видел, что ты бегаешь. Я тоже бегаю. Дерек, как поживаешь. Дерек, где ты?», — сказал Усик.

"Дерек догнать не может просто,дихалки не хватает", " два лучших чемпа в мире", "Дэрек берегись", " Усик лучший", "Мой уровень английского Александр Усик", - пишут украинцы в комментариях.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко показал, как развлекается в свободное время.

Спортсмен провел уик-энд в Киеве на автосоревнованиях, также вместе с Василием был рядом Александр Усик.

Об этом стало известно благодаря публикации Василия Ломаченко в сети Instagram.

"Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложились на полную и выглядели достойно как на треке, так и за его пределами. Это был чистый адреналин!", - подписано видео.

Также на видео, которое опубликовал Василий Ломаченко, можно увидеть, как к нему неожиданно подбегает молодой человек с бородой и по-дружески обнимает боксера.

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".