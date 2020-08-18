На поєдинок з Василем Ломаченком з'явився новий претендент

Шакур Стівенсон хоче отримати бій проти українського чемпіона світу WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі.

Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Стівенсон розповів, що хоче зустрітися з Василем, якщо той переможе Лопеса.

Про це повідомляє fightnews.info.

"Не думайте, що я не поважаю Ломаченка. Це не так, він жахливо крутий боєць. Я вважаю, що Василь-найкращий боксер у вагових категоріях до 140 фунтів. Ломаченка хвалять більше за всіх, він дійсно хороший, а не поганий боєць. Але я хочу зайняти його місце", - сказав Стівенсон.

До слова, український боксер Василь Ломаченко та український боєць Олександр Усик вирішили порибалити

На сторінці lomus_official з'явилося фото боксерів.

"Дух змагання у всьому. Хто зловить менше риби-пливе на берег «своїм ходом», — підписано фото.

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