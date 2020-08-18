На поединок с Василием Ломаченко появился новый претендент

Шакур Стивенсон хочет получить бой против украинского чемпиона мира WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе.

Бывший чемпион мира в полулегком весе Стивенсон рассказал, что хочет встретиться с Василием, если тот победит Лопеса.

Об этом сообщает fightnews.info.

"Не думайте, что я не уважаю Ломаченко. Это не так, он ужасно крутой боец. Я считаю, что Василий – лучший боксер в весовых категориях до 140 фунтов. Ломаченко хвалят больше всех, он действительно хороший, а не плохой боец. Но я хочу занять его место", – сказал Стивенсон.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко и украинский боец Александр Усик решили порыбачить

На страничке lomus_official появилось фото боксеров.

«Дух соревнования во всем. Кто поймает меньше рыбы — плывет на берег «своим ходом», — подписано фото.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал, как будет "уничтожать" Лопеса, видео.

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