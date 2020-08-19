Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і американець Теофімо Лопес (15-0, 13 КО) 17 жовтня в Лас-Вегасі проведуть бій

Екс-тренер Кличка Джонатан Бенкс дав прогноз на бій Ломаченка з Лопесом.

"Це складний бій. У Ломаченка є досвід. Але як тільки його спіймають на роботі ніг, його ловлять ударом, як він був спійманий ударом не в крайньому бою, а до цього. Я вірю, що з ним все буде відмінно, але це буде складний бій.

Лопес вийде в ринг у пошуках слави. Він зробить все, що зможе і віддасть все, що у нього є. Це буде складно, і ось чому важко визначити переможця.

Ломаченко не дозволяє собі використовувати всю свою міць, тому що він не підсаджується під удари. Ломаченко-кращий панчер, ніж люди вважають. Я вважаю, якщо він почне підсаджуватися під удари трохи більше і якщо він потрясе Лопеса, то він більше не буде перти на нього, він взагалі не буде на нього йти", - сказав Бенкс.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко і український боєць Олександр Усик вирішили порибалити.

На сторінці lomus_official з'явилося фото боксерів.

"Дух змагання у всьому. Хто зловить менше риби-пливе на берег «своїм ходом», — підписано фото.

"Красені, брати", " Ну Саня і Вася в цих окулярах просто бомба. У Васі сильне фото в таких окулярах і чорній футболці", "взуйте Саню. На риболовлі можна наступити на все що завгодно від гачка до якоря, до невідомо чого. По собі знаю", "хлопці як вийдете на пенсію , в рибальський спорт, теж адреналін", "Олександр походу сумку вже зібрав", "хто програв пливе в рукавичках 12 унц", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав, як буде "знищувати" Лопеса, відео.

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