Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и американец Теофимо Лопес (15-0, 13 КО) 17 октября в Лас-Вегасе проведут бой

Экс-тренер Кличко Джонатан Бэнкс дал прогноз на бой Ломаченко с Лопесом.

"Это сложный бой. У Ломаченко есть опыт. Но как только его поймают на работе ног, его ловят ударом, как он был пойман ударом не в крайнем бою, а до этого. Я верю, что с ним все будет отлично, но это будет сложный бой.

Лопес выйдет в ринг в поисках славы. Он сделает все, что сможет и отдаст все, что у него есть. Это будет сложно, и вот почему тяжело определить победителя.

Ломаченко не позволяет себе использовать всю свою мощь, потому что он не подсаживается под удары. Ломаченко – лучший панчер, чем люди считают. Я полагаю, если он начнет подсаживаться под удары немного больше и если он потрясет Лопеса, то он больше не будет переть на него, он вообще не будет на него идти", - сказал Бэнкс.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко и украинский боец Александр Усик решили порыбачить.

На страничке lomus_official появилось фото боксеров.

«Дух соревнования во всем. Кто поймает меньше рыбы — плывет на берег «своим ходом», — подписано фото.

"Красавцы, братья", "Ну Саня И Вася в этих очках просто бомба. У васи сильное фото в таких очках и чёрной футболке", "Обуйте Саню. На рыбалке можно наступить на все что угодно от крючка до якоря, до неизвестно чего. По себе знаю", "Парни как выйдете на пенсию , в рыболовный спорт , тоже адреналин", "Александр походу сумку уже собрал", "Кто проиграл плывет в перчатках 12 унц", - пишут пользователи сети в комментариях.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал, как будет "уничтожать" Лопеса, видео.

Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.

Напомним, ранее Ломаченко показали нестандартную подготовку к поединкам, видео.