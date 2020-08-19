Британський боксер Дерек Чісора відповів на танець Усика власним трюком

Так, українець опублікував відео, на якому виконав запальний танець.

Чісора дав зрозуміти, що цей ролик не справив на нього враження. Зараз же британець записав власне відео і показав, як вміє стояти на голові.

"Усик, мені не потрібно танцювати, коли я можу робити це", - написав Чісора під відео, яке виклав в Instagram.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко і український боєць Олександр Усик вирішили порибалити.

На сторінці lomus_official з'явилося фото боксерів.

"Дух змагання у всьому. Хто зловить менше риби-пливе на берег «своїм ходом», — підписано фото.

"Красені, брати", " Ну Саня і Вася в цих окулярах просто бомба. У Васі сильне фото в таких окулярах і чорній футболці", "взуйте Саню. На риболовлі можна наступити на все що завгодно від гачка до якоря, до невідомо чого. По собі знаю", "хлопці як вийдете на пенсію , в рибальський спорт, теж адреналін", "Олександр походу сумку вже зібрав", "хто програв пливе в рукавичках 12 унц", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав, як буде "знищувати" Лопеса, відео.

Також Politeka писала, що Усик на пляжі звернувся до Чісори ламаною англійською, відео.

Нагадаємо, раніше Ломаченко показали нестандартну підготовку до поєдинків, відео.