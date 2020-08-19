Британский боксер Дерек Чисора ответил на танец Усика собственным трюком

Так, украинец опубликовал видео, на котором исполнил зажигательный танец.

Чисора дал понять, что этот ролик не произвел на него впечатления. Сейчас же британец записал собственное видео и показал, как умеет стоять на голове.

"Усик, мне не нужно танцевать, когда я могу делать это", - написал Чисора под видео, которое выложил в Instagram.

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I don’t need to dance when I can do this @usykaa 😉😂 #warchisora

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Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко и украинский боец Александр Усик решили порыбачить.

На страничке lomus_official появилось фото боксеров.

«Дух соревнования во всем. Кто поймает меньше рыбы — плывет на берег «своим ходом», — подписано фото.

"Красавцы, братья", "Ну Саня И Вася в этих очках просто бомба. У васи сильное фото в таких очках и чёрной футболке", "Обуйте Саню. На рыбалке можно наступить на все что угодно от крючка до якоря, до неизвестно чего. По себе знаю", "Парни как выйдете на пенсию , в рыболовный спорт , тоже адреналин", "Александр походу сумку уже собрал", "Кто проиграл плывет в перчатках 12 унц", - пишут пользователи сети в комментариях.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал, как будет "уничтожать" Лопеса, видео.

Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.

Напомним, ранее Ломаченко показали нестандартную подготовку к поединкам, видео.