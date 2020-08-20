Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася вигинами перед дзеркалом

Зірка володіє шикарною фігурою, якою не втомлюється хвалитися в Instagram, пише Politeka.net. Бех продемонструвала шикарні вигини в новій формі.

Спортсменка позувала біля дзеркала, роблячи селфі. Марина одягла синє боді з яскравим принтом. Знаменитість трохи відставила стегно, виставивши ніжку вперед.

Видно всі рельєфи шикарного тіла спортсменки. Марина розпустила довге волосся. Ймовірно, зірка була без макіяжу, дозволивши фанатам розглянути її натуральну красу.

"Що скажеш про новеньку форму...?",- підписала фото легкоатлетка.

За годину пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Форма просто шикарна 🤩", "Хороший купальник", " фігура мрії 😍", " добре виглядаєш! 😍 👌 🏽 А ще відмінний комплект! 🤩 Мій улюблений колір", " мені більше сподобалася дівчина, яка його носить!", "Тільки на твоєму тілі !!! 💘 💘 💘 😍 🐺 🌹 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук позувала в червоному купальнику, а образ доповнила капелюшком. Красуня без збентеження спокусливо вигиналася, демонструючи прекрасну підтягнуту форму.

Зірка дозволила себе зняти так, щоб можна було розглянути максимально добре фігуру.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук погуляла по Львову в легкій рожевій сукні з візерунками і на кнопках. Романчук вирішила показати свої ніжки, які вона привела в порядок. Для цього Бех довелося розстебнути кнопки, світячи найпотаємнішим.

"Я дуже люблю, коли комфортно і красиво. Тут все разом", - підписала фото красуня.

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