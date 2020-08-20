Титулований російський тенісист Євген Кафельников вирішив назавжди виїхати з РФ

Про своє рішення олімпійський чемпіон Сіднея - 2000 повідомив у Twitter.

"Майбутнього тут не бачу! Буду оформляти ВНЖ [посвідка на проживання – прим.ред] в Європі, там я потрібніше", - написав Кафельников

Раніше ми писали, що російський захисник "Уралу" Ігор Калінін розповів, як змінилося життя в Криму.

Зокрема, він ухильно оцінив обстановку в Криму після анексії півострова Російською Федерацією, зазначивши важливий факт, про відсутність війни.

За словами уродженця Керчі, який відмовився від українського паспорта в 2014 році, на півострові покращилися дороги і з'явився міст, завдяки окупаційній владі.

"Якщо судити по тому, що бачив, то начебто облагородили, дороги зробили, трасу хорошу роблять, міст побудували. Головне, щоб війни не було. У політику не лізу, мені це нецікаво. Ніколи не порівнюю Україну і Росію – люблю і тих, і інших. Я навіть телек не дивлюся і, взагалі, не поділяю українців і росіян – це для мене один народ", – заявив Калінін.

Нагадаємо, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.

Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму у відкриту назвав РФ агресором.

Також Politeka писала, що чемпіон світу Журавльов розповів, чому Крим зрадив Україну.