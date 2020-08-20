Титулований російський тенісист Євген Кафельников вирішив назавжди виїхати з РФ
Про своє рішення олімпійський чемпіон Сіднея - 2000 повідомив у Twitter.
"Майбутнього тут не бачу! Буду оформляти ВНЖ [посвідка на проживання – прим.ред] в Європі, там я потрібніше", - написав Кафельников
Українців змушують повернути державі грошову допомогу, кому чекати "листів щастя": "в результаті перерахунку..."
П'яна Наташа Корольова дала концерт стаду гусей: "Сині лебеді, світлі сни..."
До Волочкової додому екстрено прибула допомога: що сталося і кадри порятунку
Пішов з життя екс-міністр культури: що відомо про трагедію
Раніше ми писали, що російський захисник "Уралу" Ігор Калінін розповів, як змінилося життя в Криму.
Зокрема, він ухильно оцінив обстановку в Криму після анексії півострова Російською Федерацією, зазначивши важливий факт, про відсутність війни.
За словами уродженця Керчі, який відмовився від українського паспорта в 2014 році, на півострові покращилися дороги і з'явився міст, завдяки окупаційній владі.
"Якщо судити по тому, що бачив, то начебто облагородили, дороги зробили, трасу хорошу роблять, міст побудували. Головне, щоб війни не було. У політику не лізу, мені це нецікаво. Ніколи не порівнюю Україну і Росію – люблю і тих, і інших. Я навіть телек не дивлюся і, взагалі, не поділяю українців і росіян – це для мене один народ", – заявив Калінін.
Нагадаємо, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.
Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму у відкриту назвав РФ агресором.
Також Politeka писала, що чемпіон світу Журавльов розповів, чому Крим зрадив Україну.