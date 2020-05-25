Чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев считает, что Александра Усика не нужно донимать политическими вопросами

"Усик – чемпион мира по боксу. Не нужно его вмешивать туда, куда не стоит его вмешивать. Кто обижается, пусть простит. Кто гордится, пусть гордится. Александр – медийная личность, лидер мнений. Когда он высказывает мнение, а оно отличается от нашего, для нас этот человек становится врагом. Разве это демократия? Нет", – цитирует Журавлева tribuna.com.

К слову, Игорь Кондратюк резко прошелся по боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко

Так, известный телеведущий Игорь Кондратюк прокомментировал съемки боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме, из-за чего они попали в базу "Миротворца".

«Мне будет все равно, если эти ребята перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко – сильны в ринге, но очень слабые в умственном жанре», - сказал Кондратюк.

Телеведущий отметил, что не понимает тех людей, кто видит в этих боксерах кумиров. По его словам, поступки Усика и Ломаченко вне спорта «не стоят и выеденного яйца», а их слова «не значат ни грамма».

«Не понимаю тех, для кого они являются кумирами. Их поступки вне спорта не стоят выеденного яйца. Их слова не значат ни грамма», - резюмировал Кондратюк.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".