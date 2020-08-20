Вот это да!

Титулованный российский теннисист Евгений Кафельников решил навсегда уехать из РФ

О своем решении олимпийский чемпион Сиднея-2000 сообщил в Twitter.

"Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ [вид на жительство – прим.ред] в Европе, там я нужнее", – написал Кафельников

Ранее мы писали, что российский защитник "Урала" Игорь Калинин рассказал, как изменилась жизнь в Крыму.

В частности, он уклончиво оценил обстановку в Крыму после аннексии полуострова Российской Федерацией, отметив важный факт, про отсутствие войны.

По словам уроженца Керчи, который отказался от украинского паспорта в 2014 году, на полуострове улучшились дороги и появился мост, благодаря оккупационным властям.

"Если судить по тому, что видел, то вроде облагородили, дороги сделали, трассу хорошую делают, мост построили. Главное, чтобы войны не было. В политику не лезу, мне это неинтересно. Никогда не сравниваю Украину и Россию – люблю и тех, и других. Я даже телек не смотрю и, вообще, не разделяю украинцев и русских – это для меня один народ", – заявил Калинин.

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.

Также Politeka писала, что чемпион мира Журавлев рассказал, почему Крым предал Украину.