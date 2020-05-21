Чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев заявил, что у него нет сомнений в причинах конфликта 2014 года

"Украина страдает от агрессии России, тут кривотолков быть не может. Для меня лично нет вопросов, кто виноват. Именно поэтому я живу сейчас в Одессе, а не Севастополе", – цитирует Журавлева tribuna.com.

К слову, Игорь Кондратюк резко прошелся по боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко

Так, известный телеведущий Игорь Кондратюк прокомментировал съемки звездных боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме, из-за чего они попали в базу "Миротворца".

«Мне будет все равно, если эти ребята перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко – сильны в ринге, но очень слабые в умственном жанре», - сказал Кондратюк.

Телеведущий отметил, что не понимает тех людей, кто видит в этих боксерах кумиров. По его словам, поступки Усика и Ломаченко вне спорта «не стоят и выеденного яйца», а их слова «не значат ни грамма».

«Не понимаю тех, для кого они являются кумирами. Их поступки вне спорта не стоят выеденного яйца. Их слова не значат ни грамма», - резюмировал Кондратюк.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".