Британський боксер Дерек Чісора з яким у Олександра Усика незабаром буде бій показав, як готується до поєдинку

Тренування Чісора проводить під наглядом екс-чемпіона світу в двох вагових категоріях Девіда Хея.

Фото з тренування він показав в Instagram.

"Краще прожити один день як лев, ніж 1000 – як вівця", - підписав фотографії Чісора.

Раніше ми писали, що американський боксер Майкл Хантер хоче бій-реванш з українцем Олександром Усиком

Боксери можуть провести бій в суперважкому дивізіоні.

"Якщо наступного року у нас з Усиком ще будуть проблеми з підбором суперників, ми зможемо вийти на реванш у суперважкій вазі і знову станцювати на рингу", - передає слова Хантера Sport.ua.

До слова, український боксер Василь Ломаченко та український боєць Олександр Усик вирішили порибалити.

На сторінці lomus_official з'явилося фото боксерів.

"Дух змагання у всьому. Хто зловить менше риби-пливе на берег «своїм ходом», — підписано фото.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав, як буде "знищувати" Лопеса, відео.

Також Politeka писала, що Усик на пляжі звернувся до Чісори ламаною англійською, відео.

Нагадаємо, раніше Ломаченко показали нестандартну підготовку до поєдинків, відео.