Британский боксер Дерек Чисора с которым у Александра Усика вскоре будет бой показал, как готовится к поединку

Тренировку Чисора проводит под наблюдением экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя.

Фото с тренировки он показал в Instagram.

"Лучше прожить один день как лев, чем 1000 – как овца", – подписал фотографии Чисора.

Ранее мы писали, что американский боксер Майкл Хантер хочет бой-реванш с украинцем Александром Усиком

Боксеры могут провести бой в супертяжелом дивизионе.

«Если в следующем году у нас с Усиком еще будут проблемы с подбором соперников, мы сможем выйти на реванш в супертяжелом весе и снова станцевать на ринге», – передает слова Хантера Sport.ua.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко и украинский боец Александр Усик решили порыбачить.

На страничке lomus_official появилось фото боксеров.

«Дух соревнования во всем. Кто поймает меньше рыбы — плывет на берег «своим ходом», — подписано фото.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал, как будет "уничтожать" Лопеса, видео.

Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.

Напомним, ранее Ломаченко показали нестандартную подготовку к поединкам, видео.