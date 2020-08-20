Британский боксер Дерек Чисора с которым у Александра Усика вскоре будет бой показал, как готовится к поединку
Тренировку Чисора проводит под наблюдением экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя.
Фото с тренировки он показал в Instagram.
"Лучше прожить один день как лев, чем 1000 – как овца", – подписал фотографии Чисора.
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Ранее мы писали, что американский боксер Майкл Хантер хочет бой-реванш с украинцем Александром Усиком
Боксеры могут провести бой в супертяжелом дивизионе.
«Если в следующем году у нас с Усиком еще будут проблемы с подбором соперников, мы сможем выйти на реванш в супертяжелом весе и снова станцевать на ринге», – передает слова Хантера Sport.ua.
К слову, украинский боксер Василий Ломаченко и украинский боец Александр Усик решили порыбачить.
На страничке lomus_official появилось фото боксеров.
«Дух соревнования во всем. Кто поймает меньше рыбы — плывет на берег «своим ходом», — подписано фото.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал, как будет "уничтожать" Лопеса, видео.
Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.
Напомним, ранее Ломаченко показали нестандартную подготовку к поединкам, видео.