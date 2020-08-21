Американський боксер Теофімо Лопес пообіцяв проломити череп Василю Ломаченку

"Я пам'ятаю, як дивився на YouTube бій Тайсона проти Майкла Спінкса в 1988 році, і звернув увагу на злість Майка в рингу. Вона мене захоплює. Я не можу дочекатися, коли одягну восьмиунцеві рукавички і проломлю череп Ломаченка", – цитує слова Лопеса видання The Ring.

Також він сказав, що вже давно забрався в голову до українського боксера, і тому не здивується, якщо Ломаченко спробує вдарити його нижче пояса.

Раніше ми писали, що українські боксери Василь Ломаченко і Денис Берінчик успішно боксують на професійному рингу

У легкій вазі б'ються Василь Ломаченко (14-1, 10 КО), який вже завоював титули WBO, WBC і WBA і Денис Берінчик, якому тільки чекають титульні бої.

Відео спарингу відомих українських боксерів з'явилося в мережі.

"Вася однією рукою розбив", "Вася як кульова блискавка", - пишуть Передплатники, яким, мабуть, більше до душі тактика Ломаченка.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав, як буде "знищувати" Лопеса, відео.

Також Politeka писала, що Усик на пляжі звернувся до Чісори ламаною англійською, відео.

Нагадаємо, раніше Ломаченко показали нестандартну підготовку до поєдинків, відео.