Американский боксер Теофимо Лопес пообещал проломить череп Василию Ломаченко
"Я помню, как смотрел на YouTube бой Тайсона против Майкла Спинкса в 1988 году, и обратил внимание на злость Майка в ринге. Она меня восхищает. Я не могу дождаться, когда надену восьмиунцевые перчатки и проломлю череп Ломаченко", – цитирует слова Лопеса издание The Ring.
Также он сказал, что уже давно забрался в голову к украинскому боксеру, и поэтому не удивится, если Ломаченко попытается ударить его ниже пояса.
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Ранее мы писали, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Денис Беринчик успешно боксируют на профессиональном ринге
В легком весе дерутся Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), который уже завоевал титулы WBO, WBC и WBA и Денис Беринчик, которому только предстоят титульные бои.
Видео спарринга известных украинских боксеров появилось в сети.
"Вася одной рукой разбил", "Вася как Шаровая молния", - пишут подписчики, которым, видимо, больше по душе тактика Ломаченко.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал, как будет "уничтожать" Лопеса, видео.
Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.
Напомним, ранее Ломаченко показали нестандартную подготовку к поединкам, видео.