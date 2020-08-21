Американский боксер Теофимо Лопес пообещал проломить череп Василию Ломаченко

"Я помню, как смотрел на YouTube бой Тайсона против Майкла Спинкса в 1988 году, и обратил внимание на злость Майка в ринге. Она меня восхищает. Я не могу дождаться, когда надену восьмиунцевые перчатки и проломлю череп Ломаченко", – цитирует слова Лопеса издание The Ring.

Также он сказал, что уже давно забрался в голову к украинскому боксеру, и поэтому не удивится, если Ломаченко попытается ударить его ниже пояса.

Ранее мы писали, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Денис Беринчик успешно боксируют на профессиональном ринге

В легком весе дерутся Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), который уже завоевал титулы WBO, WBC и WBA и Денис Беринчик, которому только предстоят титульные бои.

Видео спарринга известных украинских боксеров появилось в сети.

"Вася одной рукой разбил", "Вася как Шаровая молния", - пишут подписчики, которым, видимо, больше по душе тактика Ломаченко.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал, как будет "уничтожать" Лопеса, видео.

Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.

Напомним, ранее Ломаченко показали нестандартную подготовку к поединкам, видео.