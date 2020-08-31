Популярна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася розкішними вигинами в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram.

"Прощай літо 👋 🏼 я люблю тебе і не хочу, щоб відпустити», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Бех-Романчук позує в тісному купальнику, який ефектно підкреслює її розкішну фігуру. При це образ красуня вирішила доповнити за допомогою капелюха і браслетів.

Уточнимо, що попри те, що кадри красуня швидко прибрала зі своєї сторінки, її шанувальники не могли захопитися ідеальними вигинами кумира, хоча багато хто з них би написали, що милуватися такою красою «одне задоволення».

До цього ми писали, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула бездоганною фігурою під час тренування.

"Не пропусти, вперше в історії українського Інстаграма..." - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в облягаючому вбранні під час тренування, демонструючи бездоганну фігуру. Зірка розповідає про конкурс, який проводять українські спортсмени, а також подарунки, які розігруються.

Нагадавши, фігуриста Бех-Романчук у крихітному бікіні дала спеку на відпочинку

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