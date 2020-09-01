Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Девін Хейні (24-0, 15 КО) різко висловився про Теофімо Лопеса

Як заявив боксер в інтерв'ю Fighthype, в житті майбутній суперник українця Василя Ломаченка поводиться не так, як в соціальних мережах.

"Лопес крутий тільки в Інтернеті. В житті він зовсім інший. Я якось розмовляв з ним, питав про все це. І я не відчув тієї енергії, яка виходить від нього через соцмережі", - зазначив він.







Напередодні Хейні висловив надію на те, що Лопес отримає перемогу над українцем.

"Я сподіваюся, що Теофімо поб'є Ломаченка, а потім проведе зі мною об'єднувальний поєдинок, як він і обіцяв президенту WBC Маурісіо Сулеймана", - заявив Хейні.

Раніше Теофімо Лопес-старший продовжує розкидатися гучними висловлюваннями з приводу поєдинку свого сина проти українця Василя Ломаченка.





"17 жовтня команда Ломаченка повинна покласти на стіл дві його олімпійські медалі і віддати їх нам, як тільки ми надеремо йому дупу. А ми це зробимо.

Мій син так жорстко поб'є Ломаченка, що той вилетить на кілька місяців. Він буде спустошений через те, що з ним станеться.

Ломаченко звик перемагати. Він звик обманювати людей за допомогою тих речей, які робить в рингу. З моїм сином це не пройде. Теофімо його не поважає. Приходьте 17 Жовтня. У цей день весь світ зрозуміє, що я говорю правду", - цитує Теофімо Лопеса-старшого портал Boxing247.com.



Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".