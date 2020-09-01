Чемпион мира в легком весе по версии WBC Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО) резко высказался о Теофимо Лопесе

Как заявил боксер в интервью Fighthype, в жизни будущий соперник украинца Василия Ломаченко ведет себя не так, как в социальных сетях.

"Лопес крутой только в интернете. В жизни он совсем другой. Я как-то разговаривал с ним, спрашивал обо всем этом. И я не почувствовал той энергии, которая исходит от него через соцсети", - отметил он.

Накануне Хэйни выразил надежду на то, что Лопес одержит победу над украинцем.



"Я надеюсь, что Теофимо побьет Ломаченко, а затем проведет со мной объединительный поединок, как он и обещал президенту WBC Маурисио Сулейману", - заявил Хэйни.

Ранее Теофимо Лопес-старший сделал слишком громкое высказывание по поводу боя своего сына против украинца Василия Ломаченко.

"17 октября команда Ломаченко должна положить на стол две его олимпийские медали и отдать их нам, как только мы надерем ему задницу. А мы это сделаем.





Мой сын так жестоко побьет Ломаченко, что тот вылетит на несколько месяцев. Он будет опустошен из-за того, что с ним случится.

Ломаченко привык выигрывать. Он обманывает других с помощью тех вещей, которые исполняет в ринге. С моим сыном так не случится. Теофимо его не уважает. Приходите 17 октября. В этот день весь мир осознает, что я говорю правду", - заявил Теофимо Лопес-старший.



Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".