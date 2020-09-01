Володар поясу WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс розповів, коли може пройти бій проти чемпіона WBA Super, WBC Franchise і WBO Василя Ломаченка (14-1, 10 КО)
За словами боксера, це може статися в 2021 або 2022 році.
"Думаю, справа в часі. Точно не в цьому році. А якщо не в наступному, то зможемо зустрітися на початку 2022-го", - сказав Девіс в подкасті Last Stand Podcast.
Додамо, що легендарний боксер Флойд Мейвезер, який є наставником непереможеного проспекту Джервонти Девіса, вважає свого учня кращим представником своєї вагової категорії і здатним перемогти будь-якого зіркового бійця.
Раніше Теофімо Лопес-старший продовжує розкидатися гучними висловлюваннями з приводу поєдинку свого сина проти українця Василя Ломаченка.
Мій син так жорстко поб'є Ломаченка, що той вилетить на кілька місяців. Він буде спустошений через те, що з ним станеться.
Ломаченко звик перемагати. Він звик обманювати людей за допомогою тих речей, які робить в рингу. З моїм сином це не пройде. Теофімо його не поважає. Приходьте 17 Жовтня. У цей день весь світ зрозуміє, що я говорю правду", - цитує Теофімо Лопеса-старшого портал Boxing247.com.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".
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