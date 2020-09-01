Володар поясу WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс розповів, коли може пройти бій проти чемпіона WBA Super, WBC Franchise і WBO Василя Ломаченка (14-1, 10 КО)

За словами боксера, це може статися в 2021 або 2022 році.

"Думаю, справа в часі. Точно не в цьому році. А якщо не в наступному, то зможемо зустрітися на початку 2022-го", - сказав Девіс в подкасті Last Stand Podcast.







Додамо, що легендарний боксер Флойд Мейвезер, який є наставником непереможеного проспекту Джервонти Девіса, вважає свого учня кращим представником своєї вагової категорії і здатним перемогти будь-якого зіркового бійця.



Раніше Теофімо Лопес-старший продовжує розкидатися гучними висловлюваннями з приводу поєдинку свого сина проти українця Василя Ломаченка.