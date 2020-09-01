Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис поведал, когда может состояться поединокпротив чемпиона WBA Super, WBC Franchise и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО)

Боксер отметил, что это может случиться в 2021 или 2022 году.

"Думаю, дело во времени. Однако точно не в этом году. А если не в следующем, то сможем встретиться в начале 2022-го", - сказал Дэвис в подкасте Last Stand Podcast.





Добавим, что легендарный боксер Флойд Мейвезер, который является наставником непобежденного проспекта Джервонты Дэвиса, считает своего ученика лучшим представителем своей весовой категории и способным победить любого звездного бойца.

Ранее Теофимо Лопес-старший сделал слишком громкое высказывание по поводу боя своего сына против украинца Василия Ломаченко.

"17 октября команда Ломаченко должна положить на стол две его олимпийские медали и отдать их нам, как только мы надерем ему задницу. А мы это сделаем.

Мой сын так жестоко побьет Ломаченко, что тот вылетит на несколько месяцев. Он будет опустошен из-за того, что с ним случится.

Ломаченко привык побеждать. Он обманывает остальных с помощью тех вещей, которые исполняет в ринге. С моим сыном такого не произойдет. Теофимо его не уважает. Приходите 17 октября. В этот день весь мир осознает, что я говорю правду", - заявил отец Теофимо Лопеса.



Добавим также, что Ломаченко и Лопес в очном поединке разыграют титул франчайзингового чемпиона по версии WBC.

Данное решение было принято на 58-м по счету собрании WBC. Звание франчайзингового чемпиона ранее не было разыграно в союзе.

Отметим, что победитель боя заполучит возможность самостоятельно выбирать будущих соперников под эгидой WBC.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".