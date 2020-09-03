Менеджер володаря титулів WBC Franchise, WBA Super, WBO в легкій вазі Василя Ломаченка Егіс Клімас поділився думкою про здібності українця
"Давайте я вам дещо скажу: ніхто не бачив, щоб Василь викладався на рингу більш, ніж на 65%. У нього ніколи не було опонентів, які б змусили його це зробити.
Ніхто не може змусити його викластися на 100%. Виходить, ми ніколи не бачили справжнього Ломаченка», - сказав Клімас, передає Трибуна.
Нагадаємо, що в наступному бою Ломаченко зустрінеться з чемпіоном IBF в легкій вазі Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО). Поєдинок запланований на 17 жовтня 2020 року.
Раніше володар поясу WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс розповів, коли може пройти бій проти чемпіона WBA Super, WBC Franchise і WBO Василя Ломаченка.
За словами боксера, це може статися в 2021 або 2022 році.
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"Думаю, справа в часі. Точно не в цьому році. А якщо не в наступному, то зможемо зустрітися на початку 2022-го", - сказав Девіс.
Додамо, що легендарний боксер Флойд Мейвезер, який є наставником непереможеного проспекту Джервонти Девіса, вважає свого учня кращим представником своєї вагової категорії і здатним перемогти будь-якого зіркового бійця.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".