Менеджер обладателя титулов WBC Franchise, WBA Super, WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас поделился мнением о способностях украинца

«Давайте я вам кое-что скажу: никто не видел, чтобы Василий выкладывался на ринге более, чем на 65%. У него никогда не было оппонентов, которые бы вынудили его это сделать.

Никто не может заставить его выложиться на 100%. Выходит, мы никогда не видели настоящего Ломаченко», – сказал Климас, передает Трибуна.

Напомним, что в следующем бою Ломаченко встретится с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО). Поединок запланирован на 17 октября 2020 года.



Ранее Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис поведал, когда может состояться поединокпротив чемпиона WBA Super, WBC Franchise и WBO Василия Ломаченко.

Боксер отметил, что это может случиться в 2021 или 2022 году.

"Думаю, дело во времени. Однако точно не в этом году. А если не в следующем, то сможем встретиться в начале 2022-го", - сказал Дэвис.



Добавим, что легендарный боксер Флойд Мейвезер, который является наставником непобежденного проспекта Джервонты Дэвиса, считает своего ученика лучшим представителем своей весовой категории и способным победить любого звездного бойца.



Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.