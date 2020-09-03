Молода американська фітнес-модель Соммер Рей показала ідеальні форми в купальниках

Як передає Politeka.net, серію фотографій вона опублікувала у себе в Instagram. Красуня позувала в бікіні і купальниках, демонструючи свої пружності з різних ракурсів. Вона похвалилася своєю апетитною "п'ятою точкою" і засмаглою шкірою. Для зйомки Соммер розпустила своє довге кучеряве волосся, що додало особливої пікантності фото.

За 50 хвилин пост спортсменки зібрав понад 250 тисяч лайків. Як відомо, Рей дуже популярна в мережі. На неї підписано понад 25 мільйонів людей по всьому світу. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Ти рятувальниця, тому що мені потрібен поцілунок життя», «мій кумир, я дякую тобі», «дівчина, ти товще, ніж миска тіста для печива», «Крута», «ти така красива», «Рятувальниця Малібу», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Соммер Рей показала ідеальний день в ліжку. Дівчина стала популярна завдяки своїм фото і відео, знятим в спортзалі. Наполегливо займаючись, їй вдалося привернути увагу користувачів мережі, а також почати мотивувати інших займатися спортом. Щоб частіше радувати аудиторію новими образами, Соммер почала зніматися в провокативних фотосесіях в бікіні і нижній білизні.

Нагадаємо, що Соммер Рей показала свої "бум-бум" в тісних джинсах:"Тримайте мене".

Як повідомляла Politeka, Соммер Рей потрясла сідницями в найнеймовірніших позах:"Солодка, пострибай ще".

Також Politeka писала, що Соммер Рей підрум'янилася на сонці в смугастому бікіні:"дитинко, та ти гориш".