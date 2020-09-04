Батько Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший знову висловився на адресу Василя Ломаченка

«Я не вважаю Ломаченка класним боксером. Він просто викидає удари, не знаючи, куди вони потраплять. Якщо він думає, що вийде на ринг і зробить це з моїм сином, то полетить в чортів нокаут.

Якщо Ломаченко захоче відбігатися, ми не будемо викидати удари, як Салідо. Це будуть божевільні удари. Ми причепимося з Ломаченком і підберемося до нього. Я знаю, що мій син зробить це легко.





Я не думаю, що бій триватиме два раунди, але дам Ломаченку п'ять. Він нічим не відрізняється від Коммі, Магдалено та інших бійців. Це просто тіло на рингу, а мій син знаходить ціль і знищує її. Саме це ми зробимо з Ломаченком», - сказав Теофімо Лопес-старший в ефірі подкасту You Can’t Play Boxing.



Раніше володар поясу WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс розповів, коли може пройти бій проти чемпіона WBA Super, WBC Franchise і WBO Василя Ломаченка.

За словами боксера, це може статися в 2021 або 2022 році.

"Думаю, справа в часі. Точно не в цьому році. А якщо не в наступному, то зможемо зустрітися на початку 2022-го", - сказав Девіс.





Додамо, що легендарний боксер Флойд Мейвезер, який є наставником непереможеного проспекту Джервонти Девіса, вважає свого учня кращим представником своєї вагової категорії і здатним перемогти будь-якого зіркового бійця.



Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".



