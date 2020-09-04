Отец Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший вновь высказался в адрес Василия Ломаченко

«Я не считаю Ломаченко классным боксером. Он просто выбрасывает удары, не зная, куда они попадут. Если он думает, что выйдет на ринг и сделает это с моим сыном, то улетит в чертов нокаут.

Если Ломаченко захочет отбегаться, мы не будем выбрасывать удары, как Салидо. Это будут сумасшедшие удары. Мы прицепимся с Ломаченко и подберемся к нему. Я знаю, что мой сын сделает это легко.





Я не думаю, что бой продлится два раунда, но дам Ломаченко пять. Он ничем не отличается от Комми, Магдалено и других бойцов. Это просто тело на ринге, а мой сын находит цель и уничтожает ее. Именно это мы сделаем с Ломаченко», – сказал Теофимо Лопес-старший в эфире подкаста You Can’t Play Boxing.



Ранее Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис поведал, когда может состояться поединокпротив чемпиона WBA Super, WBC Franchise и WBO Василия Ломаченко.

"Думаю, дело во времени. Однако точно не в этом году. А если не в следующем, то сможем встретиться в начале 2022-го", - сказал Дэвис.





Добавим, что легендарный боксер Флойд Мейвезер, который является наставником непобежденного проспекта Джервонты Дэвиса, считает своего ученика лучшим представителем своей весовой категории и способным победить любого звездного бойца.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".