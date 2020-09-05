Відома українська фітнес-модель Аліна Катлобай порадувала фанатів свіжим образом і розповіла про засмагу
На фото Аліна стояла в Білій короткій спідниці і спортивному топі. Образ красуня доповнила кросівками, сумкою і кепкою. Катлобай стояла впівоберта до камери і демонструвала шикарну фігуру. Волосся у зірки були зібрані в хвіст, щоб не заважали займатися тенісом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"33 градуси. 2 години гри в теніс-ідеальний вересневий загар. Так що, хто за літо не встиг - ловіть останні спекотні тижні", - написала Аліна.
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Фанати залишили майже 300 лайків і написали коментарі:
"Не рівняй всіх по собі", "вогонь", "Топ", "Смачна!".
На другому фото Катлобай вже стояла на яхті в бікіні. Красуня позувала на тлі вітрила і показувала прекрасну фігуру. Дівчина без сорому світила самими соковитими місцями.
Фанати поставили понад 300 лайків і написали коментарі:
"Приколистка, красива яка", "вогонь", "Люблю".
Повідомлялося, що популярна Київська фітнес-модель Катерина Слабунова вразила відвертим видом в джакузі.
На кадрах Катерина ефектно виринає з води, при цьому відео уповільнене, щоб шанувальники могли вдосталь насолодитися жаркими видами. При цьому на сідниці можна помітити велике татуювання.
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