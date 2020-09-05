Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала свою ідеальну фігурку у всій красі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала серію відео, на яких блиснула своїми пружностями. Красуня вибрала для зйомок леопардовий хижий костюм, який складався з обтягуючих лосин і короткого топа. Лосини підкреслили ідеальні вигини Усманової, а топ - пишні груди спортсменки.

Фітнес-тренер розповіла, що переїхала за місто і тепер всі тренування зніматиме звідти. Для цього до неї додому приїжджає ціла знімальна група.

Крім цього, Усманова поділилася спортивним секретиком. За її словами, для схуднення найефективніше інтенсивні силові тренування. Такі тренування дозволяють спалювати максимум жиру, при цьому економлячи час.

Раніше ми писали, що Катерина Усманова поділилася відвертим знімком поруч зі своїм чоловіком. Красуня зізналася, що дуже цінує нинішній шлюб, так як до цього у неї вже було два розлучення. Зараз, за словами Усманової, вона дуже щаслива в шлюбі.

На фото спортсменка постала у відвертому купальнику, засвітивши всі найсолодші місця - пишні груди і пружні сідниці. Красуня тягнулася до свого чоловіка, а він взяв її обличчя в руки і збирався поцілувати.

Нагадаємо, що Усманова без зайвого одягу і сорому зачарувала пружними сідницями: пікантні кадри.

Як повідомляла Politeka, Усманова опустилася на карачки і ледь не впустила бюст: "Катюша, ви прекрасні!".

Також Politeka писала, що Усманова наочно показала, як доводить свої сідниці до досконалості: "нереальна".