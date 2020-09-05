Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала свою ідеальну фігурку у всій красі 

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала серію відео, на яких блиснула своїми пружностями. Красуня вибрала для зйомок леопардовий хижий костюм, який складався з обтягуючих лосин і короткого топа. Лосини підкреслили ідеальні вигини Усманової, а топ - пишні груди спортсменки.

Фітнес-тренер розповіла, що переїхала за місто і тепер всі тренування зніматиме звідти. Для цього до неї додому приїжджає ціла знімальна група.

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Крім цього, Усманова поділилася спортивним секретиком. За її словами, для схуднення найефективніше інтенсивні силові тренування. Такі тренування дозволяють спалювати максимум жиру, при цьому економлячи час.

Раніше ми писали, що Катерина Усманова поділилася відвертим знімком поруч зі своїм чоловіком. Красуня зізналася, що дуже цінує нинішній шлюб, так як до цього у неї вже було два розлучення. Зараз, за словами Усманової, вона дуже щаслива в шлюбі.

На фото спортсменка постала у відвертому купальнику, засвітивши всі найсолодші місця - пишні груди і пружні сідниці. Красуня тягнулася до свого чоловіка, а він взяв її обличчя в руки і збирався поцілувати.

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Мысли вслух... откровенно ⠀ Сейчас я проживаю счастливейшее время своей жизни. Нет, не беззаботное, хватает и работы и задачек, которые надо решать, иной раз и порычим с мужем друг на друга... Но МЫ ВМЕСТЕ! Не по инерции!!! А потому что именно этого мы хотим! Быть вместе! Преодолевать все вместе! Обычно когда этот период проходит, вспоминаешь его с такой грустью... как я хочу это сохранить! Как я об этом молюсь 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ⠀ Я не знаю что будет завтра....., я напоминаю себе здесь и сейчас, сегодня: Катя, ты проживаешь счастливейшее время своей жизни !! У тебя любимый муж и годовалая дочь, наш ПЕРВЕНЕЦ!!! Совсем крошка! Мы вместе !! Каждый день!! Мы ещё так молоды, но уже не «бедные студенты»🙏🏻(почему то я 10 раз подумала, не звучит ли это хвастливо?! Почему блин я этого стесняюсь, ведь вы и так все видите!) ⠀ Я не наивная девочка, позади у меня 2 развода и я знаю, что кризисы неизбежны, и я стараюсь держать руку на пульсе, ведь важно не упустить момент, когда два любящих сердца превращаются в просто соседей.... и сначала всем удобно, а потом чувство одиночества нарастает, Ты вроде ещё в отношениях, но ты уже не знаешь как их спасти... от прошлого единства не осталось и следа ... ⠀ Наверное, во мне внутри засел страх прошлых провалов... Я меньше всего хочу снова к этому прийти ⠀ Знаете, что я поняла ?? Кризис в отношениях это всегда следствие ЛИЧНОГО КРИЗИСА одного или обоих партнёров. Я верю, что два зрелых и наполненных человека не могут не найти решение из любого кризиса. Если я разлюбила. Значит внутри меня самой - опустошение, поиск себя и любви к себе! Так было у меня всегда. Только тогда я этого не понимала... казалось ну вот прошла любовь и всё ⠀ Каждый раскол в моих отношениях был в период моего личного перелома. ⠀ Девочки, поделитесь? Были ли у вас кризисы в отношениях? Удалось ли пройти? И как? Психолог или сами? ⠀ Пройти кризис - это не просто сохранить семью! Это стать ближе! Вот что я имею ввиду. ⠀ А может Есть семьи кого вообще миновала эта участь #кризисвотношениях ?❤️

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