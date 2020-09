View this post on Instagram

Мысли вслух... откровенно ⠀ Сейчас я проживаю счастливейшее время своей жизни. Нет, не беззаботное, хватает и работы и задачек, которые надо решать, иной раз и порычим с мужем друг на друга... Но МЫ ВМЕСТЕ! Не по инерции!!! А потому что именно этого мы хотим! Быть вместе! Преодолевать все вместе! Обычно когда этот период проходит, вспоминаешь его с такой грустью... как я хочу это сохранить! Как я об этом молюсь 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ⠀ Я не знаю что будет завтра....., я напоминаю себе здесь и сейчас, сегодня: Катя, ты проживаешь счастливейшее время своей жизни !! У тебя любимый муж и годовалая дочь, наш ПЕРВЕНЕЦ!!! Совсем крошка! Мы вместе !! Каждый день!! Мы ещё так молоды, но уже не «бедные студенты»🙏🏻(почему то я 10 раз подумала, не звучит ли это хвастливо?! Почему блин я этого стесняюсь, ведь вы и так все видите!) ⠀ Я не наивная девочка, позади у меня 2 развода и я знаю, что кризисы неизбежны, и я стараюсь держать руку на пульсе, ведь важно не упустить момент, когда два любящих сердца превращаются в просто соседей.... и сначала всем удобно, а потом чувство одиночества нарастает, Ты вроде ещё в отношениях, но ты уже не знаешь как их спасти... от прошлого единства не осталось и следа ... ⠀ Наверное, во мне внутри засел страх прошлых провалов... Я меньше всего хочу снова к этому прийти ⠀ Знаете, что я поняла ?? Кризис в отношениях это всегда следствие ЛИЧНОГО КРИЗИСА одного или обоих партнёров. Я верю, что два зрелых и наполненных человека не могут не найти решение из любого кризиса. Если я разлюбила. Значит внутри меня самой - опустошение, поиск себя и любви к себе! Так было у меня всегда. Только тогда я этого не понимала... казалось ну вот прошла любовь и всё ⠀ Каждый раскол в моих отношениях был в период моего личного перелома. ⠀ Девочки, поделитесь? Были ли у вас кризисы в отношениях? Удалось ли пройти? И как? Психолог или сами? ⠀ Пройти кризис - это не просто сохранить семью! Это стать ближе! Вот что я имею ввиду. ⠀ А может Есть семьи кого вообще миновала эта участь #кризисвотношениях ?❤️