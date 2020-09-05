Известный фитнес-тренер Екатерина Усманова показала свою идеальную фигурку во всей красе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала серию видео, на которых сверкнула своими упругостями. Красотка выбрала для съемок леопардовый хищный костюм, который состоял из обтягивающих лосин и короткого топа. Лосины подчеркнули идеальные изгибы Усмановой, а топ – пышную грудь спортсменки.

Фитнес-тренер рассказала, что переехала за город и теперь все тренировки будет снимать оттуда. Для этого к ней домой приезжает целая съемочная группа.

Кроме этого, Усманова поделилась спортивным секретиком. По ее словам, для похудения эффективнее всего интенсивные силовые тренировки. Такие тренировки позволяют сжигать максимум жира, при этом экономя время.

Ранее мы писали, что Екатерина Усманова поделилась откровенным снимком рядом со своим мужем. Красотка призналась, что очень ценит нынешний брак, так как до этого у нее уже было два развода. Сейчас, по словам Усмановой, она очень счастлива в браке.

На фото спортсменка предстала в откровенном купальнике, засветив все самые сладкие места – пышную грудь и упругие ягодицы. Красотка тянулась к своему супругу, а он взял ее лицо в руки и собирался поцеловать.

Напомним, что Усманова без лишней одежды и стыда очаровала упругими ягодицами: пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, Усманова опустилась на четвереньки и едва не выронила бюст: "Катюша, вы великолепны!".

Также Politeka писала, что Усманова наглядно показала, как доводит свои ягодицы до совершенства: "Нереальная".