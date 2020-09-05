Известный фитнес-тренер Екатерина Усманова показала свою идеальную фигурку во всей красе 

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала серию видео, на которых сверкнула своими упругостями. Красотка выбрала для съемок леопардовый хищный костюм, который состоял из обтягивающих лосин и короткого топа. Лосины подчеркнули идеальные изгибы Усмановой, а топ – пышную грудь спортсменки.

Фитнес-тренер рассказала, что переехала за город и теперь все тренировки будет снимать оттуда. Для этого к ней домой приезжает целая съемочная группа.

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Кроме этого, Усманова поделилась спортивным секретиком. По ее словам, для похудения эффективнее всего интенсивные силовые тренировки. Такие тренировки позволяют сжигать максимум жира, при этом экономя время.

Ранее мы писали, что Екатерина Усманова поделилась откровенным снимком рядом со своим мужем. Красотка призналась, что очень ценит нынешний брак, так как до этого у нее уже было два развода. Сейчас, по словам Усмановой, она очень счастлива в браке.

На фото спортсменка предстала в откровенном купальнике, засветив все самые сладкие места – пышную грудь и упругие ягодицы. Красотка тянулась к своему супругу, а он взял ее лицо в руки и собирался поцеловать.

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Мысли вслух... откровенно ⠀ Сейчас я проживаю счастливейшее время своей жизни. Нет, не беззаботное, хватает и работы и задачек, которые надо решать, иной раз и порычим с мужем друг на друга... Но МЫ ВМЕСТЕ! Не по инерции!!! А потому что именно этого мы хотим! Быть вместе! Преодолевать все вместе! Обычно когда этот период проходит, вспоминаешь его с такой грустью... как я хочу это сохранить! Как я об этом молюсь 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ⠀ Я не знаю что будет завтра....., я напоминаю себе здесь и сейчас, сегодня: Катя, ты проживаешь счастливейшее время своей жизни !! У тебя любимый муж и годовалая дочь, наш ПЕРВЕНЕЦ!!! Совсем крошка! Мы вместе !! Каждый день!! Мы ещё так молоды, но уже не «бедные студенты»🙏🏻(почему то я 10 раз подумала, не звучит ли это хвастливо?! Почему блин я этого стесняюсь, ведь вы и так все видите!) ⠀ Я не наивная девочка, позади у меня 2 развода и я знаю, что кризисы неизбежны, и я стараюсь держать руку на пульсе, ведь важно не упустить момент, когда два любящих сердца превращаются в просто соседей.... и сначала всем удобно, а потом чувство одиночества нарастает, Ты вроде ещё в отношениях, но ты уже не знаешь как их спасти... от прошлого единства не осталось и следа ... ⠀ Наверное, во мне внутри засел страх прошлых провалов... Я меньше всего хочу снова к этому прийти ⠀ Знаете, что я поняла ?? Кризис в отношениях это всегда следствие ЛИЧНОГО КРИЗИСА одного или обоих партнёров. Я верю, что два зрелых и наполненных человека не могут не найти решение из любого кризиса. Если я разлюбила. Значит внутри меня самой - опустошение, поиск себя и любви к себе! Так было у меня всегда. Только тогда я этого не понимала... казалось ну вот прошла любовь и всё ⠀ Каждый раскол в моих отношениях был в период моего личного перелома. ⠀ Девочки, поделитесь? Были ли у вас кризисы в отношениях? Удалось ли пройти? И как? Психолог или сами? ⠀ Пройти кризис - это не просто сохранить семью! Это стать ближе! Вот что я имею ввиду. ⠀ А может Есть семьи кого вообще миновала эта участь #кризисвотношениях ?❤️

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Напомним, что Усманова без лишней одежды и стыда очаровала упругими ягодицами: пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, Усманова опустилась на четвереньки и едва не выронила бюст: "Катюша, вы великолепны!".

Также Politeka писала, что Усманова наглядно показала, как доводит свои ягодицы до совершенства: "Нереальная".