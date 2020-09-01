Відома фітнес-модель Катерина Усманова показала себе і розповіла, де познайомитися з чоловіком

На фото Катерина стояла в лосинах і топі перед дзеркалом в спортзалі. Красуня знімала себе на телефон і демонструвала підтягнуту фігуру. На тлі можна побачити тренажери та інших людей. На другому знімку Усманова вже показувала вправу. Дівчина стояла зі штангою, роблячи присідання. Як можна зрозуміти, зірка вирішила підтягнути свої сідниці. Кадри вийшли ефектними і мотивуючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дівчата: де знайомитися з чоловіками? Я:", - підписала перший кадр Усманова, демонструючи спортзал.

"Попа-повернися", - поставила тег під вторинним знімком Катерина.

Фанати не змогли поставити лайки або написати компліменти під кадрами зірки, так як вони були викинуті в сторіс Instagram.

Раніше ми повідомляли, що фітнес-тренер Катерина Усманова здивувала шанувальників, показавши спокусливу казку.

"Сьогодні я сіднична фея", - пояснила тренер.

Фанати написали багато коментарів під фото:

"Міфічний єдиноріг", "нереальна", "справжня фея", "фотки в стилі феї просто бомбічні, це прямо ваше, ніколи нікому не писала коментарі, але тут не змогла вже".

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