Известный фитнес-тренер Екатерина Усманова показала во всей красе свои ягодицы

Звезда регулярно хвастается в своем Инстаграм жаркими кадрами, сообщает Politeka.net. В этот раз модель поразила красотой, снимая себя возле зеркала.

Екатерина предстала в маленьком черном топе, который обтянул ее шикарную грудь и оголил тонкую талию со стальным прессом.

Однако самое интересное в довольно смелом кадре - это то, что красотка спустила серые штаны и сверкнула самыми сладкими местами.

Екатерина стояла в крохотных трусиках, которые натянулись выше ее бедер красивой формы. Упругие ягодицы смотрелись просто невероятно.

Накаченные ножки также достойны внимания, ведь их рельеф просто чудесен: "Как же это шикарно".

Модель распустила длинные волосы и смотрела в телефон.

"Пока мне кажется, что я мало**п, другим кажется, что у меня имплантанты", - написала Усманова.

Также тренер прокомментировала, мол, некоторые подписчики постоянно у нее интересуются о какой-то полосе на ягодице, якобы у звезды они ненастоящие. Однако модель опровергла эти слухи.

Кадры не собрали много лайков ведь были обнародованы в сториз, вероятно, звезду засыпали комментариями в личной переписке.

Напомним, Екатерина Усманова, избавившись от лишней одежды, показала как нужно правильно наносить масло на обнаженные части тела. При этом она засветила свои упругие бедра и ягодицы, все женщины о таких мечтают. По словам звезды, смазанные части тела нужно как следует обработать.

"Присасываемся банкой и водим по проблемным местам по пять минут на каждую", - отмечается в ролике, который тренер опубликовала в сториз.

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