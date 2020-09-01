Известная фитнес-модель Екатерина Усманова показала себя и рассказала, где познакомиться с мужчиной

На фото Екатерина стояла в лосинах и топе перед зеркалом в спортзале. Красотка снимала себя на телефон и демонстрировала подтянутую фигуру. На фоне можно увидеть тренажеры и других людей. На втором снимке Усманова уже показывала упражнение. Девушка стояла со штангой, делая приседания. Как можно понять, звезда решила подтянуть свои ягодицы. Кадры вышли эффектными и мотивирующими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Девушки: Где знакомиться с мужчинами? Я:", - подписала первый кадр Усманова, демонстрируя спортзал.

"Попа-вернись", - поставила тег под вторным снимком Екатерина.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комплименты под кадрами звезды, так как они были выброшены в сторис Инстаграм.

Раннее мы сообщали, что фитнес-тренер Екатерина Усманова удивила поклонников, показав соблазнительную сказку.

"Сегодня я Ягодичная фея", - пояснила тренер кадр.

Фанаты написали много комментариев под фото:

"Мифический единорог", "Нереальная", "настоящая фея", "фотки в стиле феи просто бомбические, это прямо ваше, никогда никому не писала комментарии, но тут не смогла уже".

Напомним, фитнес-тренер Усманова показала в зеркале свои завидные ягодицы в бикини

Также Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова без лишней одежды и стыда очаровала упругими ягодицами

А еще Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова в образе амазонки сразила идеальными изгибами



