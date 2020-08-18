Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и дала непростой выбор
На фото Екатерина позировала в блузке, топе и шортах, а образ дополнила стильными кроссовками и носками. Волосы Усманова собрала в хвост, а глаза прикрыла затемненными очками. Красотка стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, демонстрируя фигуру. И есть что посмотреть, ведь подкачанное тело практически ничем не прикрыто. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"А что выберете вы? Погулять с мужем или вылизать квартиру", - подписала фотографию Усманова.
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Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки под фото, но так и хочется сказать: "Мотивируешь".
Сообщалось, что фитнес-тренер Екатерина Усманова похвасталась роскошными формами в тесном боди во время отдыха.
«Пора сжигать жир. После гастрономического тура по турецким сладостям начинаю жиросжигаюший марафон!» — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Усманова позирует в тесном боди, который эффектно подчеркивает ее фигуру.
Ранее мы писали, что известная фитнес-модель Екатерина Усманова показала себя и похвасталась отдыхом.
На фото Усманова позирует в маленьком купальнике на веревочках, сидя на деревянных досках.
Напомним, фитнес-тренер Усманова соблазнила роскошным телом в микро-бикини
А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова едва прикрыла прелести ниточками
Также Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова соблазнила упругим телом в мокром бикини