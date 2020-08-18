Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и дала непростой выбор

На фото Екатерина позировала в блузке, топе и шортах, а образ дополнила стильными кроссовками и носками. Волосы Усманова собрала в хвост, а глаза прикрыла затемненными очками. Красотка стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, демонстрируя фигуру. И есть что посмотреть, ведь подкачанное тело практически ничем не прикрыто. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А что выберете вы? Погулять с мужем или вылизать квартиру", - подписала фотографию Усманова.

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Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки под фото, но так и хочется сказать: "Мотивируешь".

Сообщалось, что фитнес-тренер Екатерина Усманова похвасталась роскошными формами в тесном боди во время отдыха.

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«Пора сжигать жир. После гастрономического тура по турецким сладостям начинаю жиросжигаюший марафон!» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Усманова позирует в тесном боди, который эффектно подчеркивает ее фигуру.

Ранее мы писали, что известная фитнес-модель Екатерина Усманова показала себя и похвасталась отдыхом.

На фото Усманова позирует в маленьком купальнике на веревочках, сидя на деревянных досках. 

Напомним, фитнес-тренер Усманова соблазнила роскошным телом в микро-бикини

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