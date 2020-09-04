Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова заворожила неймовірною фігурою в купальнику

Красуня, завдяки наполегливим тренуванням, заробила собі шикарні форми, на які неможливо надивитися, повідомляє Politeka.net. Модель регулярно публікує фото в Instagram, хвалячись шикарною фігурою.

На одному з останніх кадрів зірка постала в чорному відвертому купальнику. Катерина встала на карачки, ледь не впустивши бюст з такого сміливого вбрання. При цьому вона також посвітила своїми пружними сідницями.

Ідеальний загар зробив шкіру такой, що світиться зсередини, й це не можна не помітити.

У такому вигляді Усманова "підповзла" до свого чоловіка. Останній посміхався, помацавши кохану за обличчя.

У пості Катерина зізналася, що щаслива бути з коханою людиною, проте зірка боїться втратити це почуття.

"Я не знаю що буде завтра..., я нагадую собі тут і зараз, сьогодні: "Катя, ти проживаєш найщасливіший час свого життя!! У тебе коханий чоловік і однорічна дочка, наш первісток!!!",- написала Усманова.

Зірка додала, що вона - не наївна людина, адже за плечима у неї два невдалих шлюби.

"Я знаю, що кризи неминучі, і я намагаюся тримати руку на пульсі, адже важливо не упустити момент, коли два люблячих серця перетворюються в просто сусідів...",- зазначила Катерина.

Зірка зізналася, що зрозуміла через що відбувається криза у відносинах.

"Криза у відносинах це завжди наслідок особистої кризи одного або обох партнерів", - підкреслила фітнес-модель.

Катерина зазначила, що нелюбов приходить, коли людина сама спустошена, не знайшла і не любить себе.

"Кожен розкол у моїх стосунках був у період мого особистого перелому", - зазначила Катерина.

Одна з користувачок мережі підтримала автора поста так:

"Катюше, ви прекрасні! У вас така чудова сім'я! Насолоджуйтесь! Не думаючи про те, що було так і не так в минулих відносинах. Ви інша зараз. І здатні створити сімейну гармонію по-новому, по-іншому, не повторюючи минулих сценаріїв! ".

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