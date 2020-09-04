Известный фитнес-тренер Екатерина Усманова заворожила невероятной фигурой в купальнике

Красотка, благодаря упорным тренировкам, заработала себе шикарные формы, на которые невозможно насмотреться, сообщает Politeka.net. Модель регулярно публикует фото в Инстаграм, хвастаясь шикарной фигурой.

На одном из последних кадров звезда предстала в черном откровенном купальнике. Екатерина встала на четвереньки, едва не выронив бюст из столь смелого наряда. При этом она также посветила своими упругими ягодицами.

Идеальный загар сделал кожу светящейся изнутри, что нельзя не заметить.

В таком виде Усманова "подползла" к своему мужу. Мужчина улыбался, потрогав возлюбленную за лицо.

В посте Екатерина призналась, что счастлива быть с любимым человеком, однако звезда боится потерять это чувство.

"Я не знаю что будет завтра..., я напоминаю себе здесь и сейчас, сегодня: "Катя, ты проживаешь счастливейшее время своей жизни!! У тебя любимый муж и годовалая дочь, наш ПЕРВЕНЕЦ!!!", - написала Усманова.

Звезда добавила, что она - не наивный человек, ведь за плечами у нее два неудачных брака.

"Я знаю, что кризисы неизбежны, и я стараюсь держать руку на пульсе, ведь важно не упустить момент, когда два любящих сердца превращаются в просто соседей...", - отметила Екатерина.

Звезда призналась, что поняла из-за чего происходит кризис в отношениях.

"Кризис в отношениях это всегда следствие ЛИЧНОГО КРИЗИСА одного или обоих партнеров", - подчеркнула фитнес-модель.

Екатерина отметила, что нелюбовь приходит, когда человек сам опустошен, не нашел и не любит себя.

"Каждый раскол в моих отношениях был в период моего личного перелома", - отметила Екатерина.

Одна из пользовательниц сети поддержала автора поста так:

"Катюша, вы великолепны! У вас такая замечательная семья! Наслаждайтесь! Не думая о том, что было так и не так в прошлых отношениях. Вы другая сейчас. И способны создать семейную гармонию по-новому, по-другому, не повторяя прошлых сценариев!".

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