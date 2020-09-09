Теофімо Лопес впевнений, що після бою з ним Василь Ломаченко змінить вагову категорію

Про це пише Tribuna.

«Я думаю, що у мене є все необхідне, щоб перемогти цього хлопця в бою подібного напруження. Що може бути краще, ніж стати абсолютним чемпіоном світу в 23 роки?

У мене грамотний стиль. Знаю, що Ломаченка називають "Hi-Tech", він робить всі ці свої штучки, але я з тих хлопців, які втягують тебе в бій.

Я чекаю цього поєдинку. Я великий легковаговик, а Ломаченко краще себе почував у напівлегкій і другій напівлегкій вагах. Я впевнений, що 17 жовтня ми повернемо його в другу напівлегку вагу", - сказав Лопес.

Боксер додав, що Ломаченко-великий боєць. Його дуже хвалять і українець багато чого досяг.

"Я чемпіон світу за версією IBF з 15 перемогами і 12 нокаутами. Це бій за принципом " все або нічого». Цей хлопець дуже талановитий, як і я», - заявив американець.



Нагадаємо, менеджер володаря титулів WBC Franchise, WBA Super, WBO в легкій вазі Василя Ломаченка Егіс Клімас поділився думкою про здібності українця.

"Давайте я вам дещо скажу: ніхто не бачив, щоб Василь викладався на рингу більш, ніж на 65%. У нього ніколи не було опонентів, які б змусили його це зробити.

Ніхто не може змусити його викластися на 100%. Виходить, ми ніколи не бачили справжнього Ломаченка», - сказав Клімас.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".



