Теофимо Лопес уверен, что после боя с ним Василий Ломаченко сменит весовую категорию

Об этом пишет Tribuna.

«Я думаю, что у меня есть все необходимое, чтобы победить этого парня в бою подобного накала. Что может быть лучше, чем стать абсолютным чемпионом мира в 23 года?

У меня грамотный стиль. Знаю, что Ломаченко называют «Hi-Tech», он делает все эти свои штучки, но я из тех парней, которые втягивают тебя в бой.

Я жду этого поединка. Я крупный легковес, а Ломаченко лучше себя чувствовал в полулегком и втором полулегком весах. Я уверен, что 17 октября мы вернем его во второй полулегкий вес», – сказал Лопес.

Боксер добавил, что Ломаченко – великий боец. Его очень хвалят и украинец многого достиг.

«Я чемпион мира по версии IBF с 15 победами и 12 нокаутами. Это бой по принципу «все или ничего». Этот парень очень талантлив, как и я», - заявил американец.

Напомним, менеджер обладателя титулов WBC Franchise, WBA Super, WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас поделился мнением о способностях украинца.

«Давайте я вам кое-что скажу: никто не видел, чтобы Василий выкладывался на ринге более, чем на 65%. У него никогда не было оппонентов, которые бы вынудили его это сделать.

Никто не может заставить его выложиться на 100%. Выходит, мы никогда не видели настоящего Ломаченко», – сказал Климас.



Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".



