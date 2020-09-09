Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Майк Тайсон назвав найкращих боксерів сучасності

Про це пише Champion.

"За Ломаченком цікаво спостерігати. Девін Хейні хороший, Шакур Стівенсон теж хороший. Джервонта Девіс теж в порядку, Еррол Спенс по-справжньому хороший, Теренс Кроуфорд. Є багато хороших бійців. Ось той малюк Раян Гарсія - дуже крутий хлопець!" - сказав Тайсон.

Нагадаємо, менеджер володаря титулів WBC Franchise, WBA Super, WBO в легкій вазі Василя Ломаченка Егіс Клімас поділився думкою про здібності українця.



"Давайте я вам дещо скажу: ніхто не бачив, щоб Василь викладався на рингу більш, ніж на 65%. У нього ніколи не було опонентів, які б змусили його це зробити.

Ніхто не може змусити його викластися на 100%. Виходить, ми ніколи не бачили справжнього Ломаченка», - сказав Клімас.

Нагадаємо також, що між відомими українськими боксерами Василем Ломаченком та Іваном Редкачем стався конфлікт.

Як заявив Редкач на сторінці в Instagram, сталося це в церкві Лос-Анджелеса.

Так, за його словами, він привітався з колегою, на що Василь Ломаченко штовхнув його.

"Прийшовши сьогодні з родиною до церкви, я зустрів там Василя з його командою. Я з Василем привітався, на що православна і віруюча людина яким себе позиціонує Василь, зі словами "ти че, бл@, попутався", відштовхнув мене двома руками і ще попросив залишитися тут і зараз і чекати його на розборки, мовляв йому є мені що пред'явити", - пише Редкач.

Він уточнив, це сталося прямо в храмі, в присутності інших віруючих і його сім'ї.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".