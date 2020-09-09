Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Майк Тайсон назвав найкращих боксерів сучасності
Про це пише Champion.
"За Ломаченком цікаво спостерігати. Девін Хейні хороший, Шакур Стівенсон теж хороший. Джервонта Девіс теж в порядку, Еррол Спенс по-справжньому хороший, Теренс Кроуфорд. Є багато хороших бійців. Ось той малюк Раян Гарсія - дуже крутий хлопець!" - сказав Тайсон.
Нагадаємо, менеджер володаря титулів WBC Franchise, WBA Super, WBO в легкій вазі Василя Ломаченка Егіс Клімас поділився думкою про здібності українця.
"Давайте я вам дещо скажу: ніхто не бачив, щоб Василь викладався на рингу більш, ніж на 65%. У нього ніколи не було опонентів, які б змусили його це зробити.
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Ніхто не може змусити його викластися на 100%. Виходить, ми ніколи не бачили справжнього Ломаченка», - сказав Клімас.
Нагадаємо також, що між відомими українськими боксерами Василем Ломаченком та Іваном Редкачем стався конфлікт.
Так, за його словами, він привітався з колегою, на що Василь Ломаченко штовхнув його.
"Прийшовши сьогодні з родиною до церкви, я зустрів там Василя з його командою. Я з Василем привітався, на що православна і віруюча людина яким себе позиціонує Василь, зі словами "ти че, бл@, попутався", відштовхнув мене двома руками і ще попросив залишитися тут і зараз і чекати його на розборки, мовляв йому є мені що пред'явити", - пише Редкач.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".