Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон назвал лучших боксеров современности

Об этом пишет Champion.

"За Ломаченко интересно наблюдать. Девин Хейни хорош, Шакур Стивенсон тоже хорош. Джервонта Дэвис тоже в порядке, Эррол Спенс по-настоящему хорош, Теренс Кроуфорд. Есть много хороших бойцов. Вот тот малыш Райан Гарсия - очень крутой парень!"- сказал Тайсон.

Напомним, менеджер обладателя титулов WBC Franchise, WBA Super, WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас поделился мнением о способностях украинца.



«Давайте я вам кое-что скажу: никто не видел, чтобы Василий выкладывался на ринге более, чем на 65%. У него никогда не было оппонентов, которые бы вынудили его это сделать.

Никто не может заставить его выложиться на 100%. Выходит, мы никогда не видели настоящего Ломаченко», – сказал Климас.

Напомним также, что между известными украинскими боксерами Василием Ломаченко и Иваном Редкачом произошел конфликт.

Так, по его словам, он поздоровался с коллегой, на что Василий Ломаченко толкнул его.

"Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позиционирует Василий, со словами "ты чё, бл@, попутался", оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить", - пишет Редкач.

Он уточнил, это случилось прямо в храме, в присутствии других верующих и его семьи.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".