Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала себе в незвичайному вигляді

На фото Янет позує в топі і трусиках. Красуня стояла в спальні біля ліжка, закинувши на неї одну ногу. Волосся Гарсія залишила розпущеним, а сама показувала п'яту точку перед камерою. Фото вийшло досить гарячим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 600 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шалено красива", "Gorgeous", "коли тільки фанати все бачать", "яке гарне ліжко", "вони втратили удачу твого хлопця-хлопця, хахаха", " які крокети ви їсте?", "Які у тебе багаті сідниці ...", "Тримайся, вересень, Тримайся", "тому що ми, Аргентинці, найгарячіші на планеті"," які хороші простирадла на ліжку виглядають якісно", " Привіт, красуня Янет !!! ... Привіт", "ти залишив лампу на дитинці", " яке гарне волосся!".

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Янет Гарсія похвалилася відпочинком і розповіла про мотивацію.

на фото Янет була в леопардовому боді і накидці. Образ красуня доповнила стильними окулярами, а сама сиділа на колоді, розвернувшись спиною до об'єктива камери. Волосся у Гарсії були зібрані в хвіст, а на тлі можна побачити гори і ліс.

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