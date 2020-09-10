Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала, как культивирует свое тело

На первом кадре красотка стояла в боди и шортиках у окна. Звезда в руках держала две гантели, а образ дополнила кроссовками. После этого Екатерина показала, какие упражнения делает. На втором снимке Усманова отложила гантели и стала в планку, вытянув одну ногу в сторону объектива камеры. Можно на кадре легко оценить идеальные ножки модели, которая не стеснялась их показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не написали под фото и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Не останавливайся, просто загляденье".

Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя в необычном виде и рассказала о тренировках.

На фото Усманова показалась в полосатом бикини, которое еле прикрывало самые аппетитные места. Звезда стояла на деревянной лестнице и демонстрировала превосходную пятую точку.

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На фото Екатерина позировала в блузке, топе и шортах, а образ дополнила стильными кроссовками и носками. Волосы Усманова собрала в хвост, а глаза прикрыла затемненными очками.

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